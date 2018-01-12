الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


2018/01/12 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض ضابط شرطة بريطاني للفصل من الخدمة لاتهامه بتناول "وجبة كباب" أثناء تأدية مهام عمله في الوقت الذي قام فيه زملاؤه القلقون عليه بالبحث عنه.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن ريتشارد موسغراف (52 عاما) طُرد من الخدمة دون سابق إنذار من قوة شرطة كامبريدجشاير، وذلك بعد جلسة استماع في سوء السلوك انتهت إلى أن الضابط انتهك معايير المهنية فيما يتعلق بالصدق والنزاهة والواجبات والمسؤوليات.

وقيل إن الضابط المفصول اختفى من قسم الشرطة لتوصيل امرأة وأصدقائها، ثم قاد السيارة إلى منطقة حيث تناول وجبة كباب، وقد قام زملاؤه الضباط بعملية بحث طارئة عليه لشعورهم بالقلق على سلامته.

وادعى موسغراف أنه كان يقوم بدورية بسيارته على المنطقة الصناعية، وتوقفت ساعته، وكان هاتفه الجوال صامتاً فلم يستمع إلى مكالمات زملائه، كما أنه لم يدرك أنه تأخر في الدورية، لكنه اعترف بعد ذلك بأن هذا لم يحدث، وأنه تأخر بسبب ذهابه لتناول وجبة الكباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وجبة كباب" تتسبب بفصل ضابط في الشرطة البريطانية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وجبة كباب" تتسبب بفصل ضابط في الشرطة البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).


كامل التفاصيل في: نون ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المركزي العراقي: تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع المجمعات السكنية
⋙ شاطئية النجدة تتوج بكأس المثابرة على حساب المصافي
⋙ منظمة حقوقية بديالى تكشف تفاصيل اول حالة انتحار خلال 2018
⋙ رويترز: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على ايران والإبقاء على الاتفاق النووي
⋙ اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ3 سنوات مع التفاؤل السياسي بألمانيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. جفاف تام لنهر دجلة في محافظة ميسان
⋙ فيديو.. مصرع 9 أشخاص في انقلاب حافلة تقل عراقيين بكردستان تركيا
⋙ بالصور.. سائق متهور يحطم نصب شاعر تاريخي في النجف
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة