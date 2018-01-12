2018/01/12 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ضابط شرطة بريطاني للفصل من الخدمة لاتهامه بتناول "وجبة كباب" أثناء تأدية مهام عمله في الوقت الذي قام فيه زملاؤه القلقون عليه بالبحث عنه.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن ريتشارد موسغراف (52 عاما) طُرد من الخدمة دون سابق إنذار من قوة شرطة كامبريدجشاير، وذلك بعد جلسة استماع في سوء السلوك انتهت إلى أن الضابط انتهك معايير المهنية فيما يتعلق بالصدق والنزاهة والواجبات والمسؤوليات.

وقيل إن الضابط المفصول اختفى من قسم الشرطة لتوصيل امرأة وأصدقائها، ثم قاد السيارة إلى منطقة حيث تناول وجبة كباب، وقد قام زملاؤه الضباط بعملية بحث طارئة عليه لشعورهم بالقلق على سلامته.

وادعى موسغراف أنه كان يقوم بدورية بسيارته على المنطقة الصناعية، وتوقفت ساعته، وكان هاتفه الجوال صامتاً فلم يستمع إلى مكالمات زملائه، كما أنه لم يدرك أنه تأخر في الدورية، لكنه اعترف بعد ذلك بأن هذا لم يحدث، وأنه تأخر بسبب ذهابه لتناول وجبة الكباب.

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