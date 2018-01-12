برشلونة يفتح جرح أوزيل القديم

2018/01/12 | 12:35

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مسعود أوزيلنجح برشلونة الإسباني مؤخرا في ضم صانع الألعاب فيليب كوتينيو، قادما من ليفربول الانجليزي، في صفقة تكلفت 160 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.

وكان الألماني مسعود أوزيل الذي سينتهي عقده مع آرسنال نهاية الموسم الجاري ينتظر تحرك البارسا للتعاقد معه هذا الشتاء، خاصة أنه كان سيشارك مع البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أن سعره لن يتجاوز 25 مليون يورو.

لكن وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن كوتينيو كان هو الأولوية لبرشلونة في سوق الانتقالات هذا الشهر، لينجح النادي الكتالوني في التعاقد مع البرازيلي، ويتعرض أوزيل لصدمة أخرى بالحرمان من تحقيق حلمه بالانضمام للبارسا للمرة الثانية في مسيرته المهنية.

وأشارت الصحيفة الى أن أوزيل كان يأمل في الانضمام لبرشلونة عام 2010، ودخل بالفعل في مفاوضات مع النادي الكتالوني، الا أن الصفقة لم تتم لينضم اللاعب في النهاية للغريم ريال مدريد.

وكان أوزيل صرح من قبل بأنه فضل النادي الملكي على برشلونة نظرا لأن بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للبلوجرانا لم يظهر الاهتمام الكافي بالتعاقد معه.

المصدر : كووورة

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