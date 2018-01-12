2018/01/12 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العزاوي : انطلاق عمليات تمشيط واسعة لحوض زراعي بين ديالى وصلاح الدين

واع /مكتب ديالى / ح .م

اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، الجمعة ، عن انطلاق عمليات تمشيط واسعة لحوض زراعي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وذكر العزاوي في تصريح لمراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "قوات امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدات، اليوم، عمليات تمشيط واسعة في حوض حاوي العظيم، شمال بعقوبة، من محورين رئيسيين وباسناد من قبل طيران الجيش".

واضاف العزاوي، ان "عمليات التمشيط تهدف الى انهاء اي مضافات لتنظيم داعش ورفع العبوات وتامين المنطقة بالكامل".

وكانت عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلسلة عمليات واسعة في مناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لتامينها من مسلحي داعش.

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