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عمليات بغداد تعلن عن تفجير عبوات ناسفة والقبض على مطلوبين
2018/01/12 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الغد برس:

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن تفجير عبوات ناسفة والقبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.وذكر بيان صادر عن القيادة تلقت "الغد برس نسخة" منه، انه ”تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ واجباتها اليومية في ملاحقة عصابات داعش الارهابية، وتطهير المناطق من المخلفات الحربية ضمن كافة قواطع العمليات".واضاف "حيث تمكنت قواتنا من تنفيذ عدد من واجبات التحري والتفتيش في مناطق (الحلابسة، البو عساف ) ضمن حزام بغداد، نتج عنها العثور على (8) عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار".واشارت الى انه "تم القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".وتواصل القوات الامنية تنفيذ واجباتها في ملاحقة وتفكيك الخلايا الارهابية والحد من عملياتهم في عموم البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن عن تفجير عبوات ناسفة والقبض على مطلوبين ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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