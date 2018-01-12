بالصور:عميات غرب الانبار تسيطر على حقول ابار عكاز ومعدات كان الدواعش يسخدموها لاستخراج النفط وتهريبه

2018/01/12 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت عمليات غرب الانبار على ابار غاز عكاز ومعها اليات ضخمة كانت تستخدم لاستخراج المشتقات النفطية التي كانت تهرب الى خارج العراق من قبل الدواعش

وذكر قاسم مصلح قائد عمليات غرب الانبار لوكالة نون الخبرية ان قوات لواء الطفوف وابطال عمليات غربي الانبار وبالتعاون مع وزارة النفط اغلقت كافة الانابيب التي كان الدواعش تستخدمها لتهريب زيت الغاز والنفط ومشتقات اخرى بعد ان سيطرنا على ابار غاز عكاز حيث يعتبر هذا الحقل من اكبر الحقول بالعالم.

واضاف اننا ننتظر من وزارة النفط نقل المعدات التي كانت تستخدم من قبل الدواعش لتهريب النفط ومشتقاته من حقول عكاز كونها معدات متطورة تستفيد منها الوزارة في عملها.

وكالة نون خاص

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