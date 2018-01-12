2018/01/12 | 23:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سلط موقع "نون بوست"، في تقرير له نشره اليوم الجمعة، الضوء على التحالفات الانتخابي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: صراع محموم على الرقم 1 في التحالفات الانتخابية.. وهذه أبرزها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
سلط موقع "نون بوست"، في تقرير له نشره اليوم الجمعة، الضوء على التحالفات الانتخابي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: صراع محموم على الرقم 1 في التحالفات الانتخابية.. وهذه أبرزها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تقرير: صراع محموم على الرقم 1 في التحالفات الانتخابية.. وهذه أبرزها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).