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سفير أمريكي يستقيل بسبب ترامب
2018/01/12 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- متابعة]قدم السفير الأمريكي في بنما جون فيلي استقالته من منصبه وذكر في خطاب إستقالته لوزارة الخارجية إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب.وذكر فيلي في خطاب إستقالته إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "كمسؤول دبلوماسي وقعت على قسم لخدمة الرئيس وإدارته بإخلاص ودون تحزب سياسي، حتى عندما لا أتفق مع بعض السياسات".وتابع يقول "أساتذتي أوضح أنه إذا رأيت أنني غير قادر على القيام بذلك، فإن الأشرف لي أن أستقيل، وقد حان ذلك الوقت".وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية رحيل فيلي قائلة إنه أخطر "البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحكومة بنما بقراره التقاعد لدواع شخصية اعتبارا من التاسع من مارس [آذار] هذا العام".

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