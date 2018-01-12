سياسي كردي: الحرب السورية ستستمر إلى العقد المقبل

2018/01/12 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سياسي كردي بارز، إن المساعي التي تقودها روسيا لإنهاء الحرب في سوريا ستبوء بالفشل وإن من المتوقع أن يستمر الصراع إلى العقد المقبل.

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