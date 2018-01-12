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الاولمبي: سنواجه السعودية غداً بأسلوب مختلف
2018/01/12 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أكد حيدر نجم، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب العراق الأولمبي، أن الفريق جاهز بقوة لمواجهة السعودية، غداً السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام بالصين.وذكر حيدر نجم في تصريح صحفي ان "منتخبنا أكمل تحضيراته لمباراة السعودية من خلال الوحدات التدريبية اليومية، وجميع اللاعبين بوضع معنوي وبدني جيد، المباراة في غاية الأهمية، ونقاطها ستمنح المنتخب العراقي بطاقة المرور للدور الثاني".واوضح ان "الفريق السعودي جيد رغم التغيير الذي طرأ على جهازه الفني، إلا أننا عازمون على تحقيق النقاط الثلاث، والتأهل لدور الثمانية".وتابع نجم ان "المنتخب الأولمبي سيدخل المباراة بأسلوب مختلف عن المباراة الأولى أمام ماليزيا، وهناك تغيير في التشكيل بما يناسب طريقة لعب المنافس، تابعنا مباراة المنتخب السعودي الأولى ضد نظيره الأردني، وحددنا مفاتيح لعبه، ومواطن الضعف التي نسعى لاستغلالها".وستقام المباراة في الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بغداد.ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة بعد فوزه على ماليزيا، بينما تعادل المنتخبان الأردني والسعودي في الجولة الأولى.انتهى

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