الأميرة ريما تعلق على دخول نساء السعودية إلى الملاعب

2018/01/12 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها بحضور النساء السعوديات مباريات كرة القدم لأول مرة، خلال مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" التي جرت، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني.

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