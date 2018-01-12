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الأميرة ريما تعلق على دخول نساء السعودية إلى الملاعب
2018/01/12 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها بحضور النساء السعوديات مباريات كرة القدم لأول مرة، خلال مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" التي جرت، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني.

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