ترامب يقر تمديد الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

2018/01/13 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران مرة واحدة فقط حتى يتم تغييره أو التخلي عنه، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض.وبموجب قرار ترامب، تظل العقوبات مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما.وترغب إدارة ترامب في أن تفرض الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قيودا دائمة على تخصيب إيران لليورانيوم.



وبموجب الاتفاق الحالي، من المقرر أن ترفع القيود على التخصيب في عام 2025.كما يريد ترامب التعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.التفاصيل الرئيسية لاتفاق إيران النوويووقعت إيران على الاتفاق في عام 2015 مع ست قوى عظمى.ويقضي الاتفاق بأن تحد إيران بدرجة كبيرة من أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتعديل منشأة للماء الثقيل بما لا يتيح إنتاج مواد صالحة للاستخدام في صناعة أسلحة نووية.وبالمقابل، يتم تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على إيران منذ عقود.ويجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يوما.لكن ترامب دأب على انتقاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حقبة سلفه باراك أوباما.وذكر مسؤول بالبيت الأبيض "هذه آخر مرة سيصدر فيها الوثيقة إلا إذا توصلوا إلى اتفاق".وترى القوى الأوروبية أن الاتفاق ضروري للأمن الدولي.وتبقي الولايات المتحدة على عقوبات مفروضة على إيران في موضوعات أخرى مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وتطوير الصواريخ الباليستية.وتقول إيران إن الصواريخ التي تختبرها غير قادرة على حمل رؤوس نووية، وتصر على أن أغراض برنامجها النووي سلمية.

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