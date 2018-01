وفد من كردستان يزور بغداد للاجتماع مع وزير الداخلية وبحث المسائل العالقة

2018/01/13 | 00:00

النور نيوز/ أربيل

يجري وفد حكومي من إقليم كردستان، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، للاجتماع مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي ووزراء آخرين.

وأفاد مصدر في مكتب وزير الداخلية العراقي، بأن “وفداً حكومياً من أربيل سيزور بغداد يوم السبت الموافق 13-1-2018، وسيجتمع مع وزير الداخلية العراقي وعدد من الوزراء الآخرين”.

ومن المقرر أن يناقش الوفد، رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، فضلاً عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي.

