السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


ظريف يرد على قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي
2018/01/13 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على قرار أصدره الرئيس الأميركي دونا...

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