ظريف يرد على قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

2018/01/13 | 00:00

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بغداد اليوم- متابعة

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على قرار أصدره الرئيس الأميركي دونا...





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