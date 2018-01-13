2018/01/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في الفاتيكان مع البابا فرنسيس، فيما اعرب عن امله في ان يلعب البابا دوره ومن خلال موقعه ومكانته على المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يأمل ان يلعب البابا دوره لحل مشاكل بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يأمل ان يلعب البابا دوره لحل مشاكل بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).