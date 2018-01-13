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نيجيرفان بارزاني يأمل ان يلعب البابا دوره لحل مشاكل بين أربيل وبغداد
2018/01/13 | 00:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في الفاتيكان مع البابا فرنسيس، فيما اعرب عن امله في ان يلعب البابا دوره ومن خلال موقعه ومكانته على المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

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