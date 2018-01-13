ميسان.. القبض على متهمين تسببوا بحصول مشاجرة عشائرية

2018/01/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قوة أمنية من قيادة شرطة المحافظة ألقت القبض على متهمين تسببوا في حصول مشاجرة عشائرية حدث فى إحدى مناطق المدينة".واوضح انه "وبعد استلامها معلومات تفيد بوجود إطلاق نار، حيث قامت بالتوجه إلى محل الحادث وتطويقه وتمكنها من إلقاء القبض على ستة متهمين من طرفي المشاجرة المتسببين بالمشاجرة العشائرية والآن هم قيد التحقيق لغرض عرضهم أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".انتهىبواسطة: عبد الزهرة الدراجي

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