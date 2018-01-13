السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


صالحي: رئيس الجمهورية اوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي
2018/01/13 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وفي اجتماع حول الارتقاء بمكانة 5 جامعات متفوقة في البلاد، قال صالحي، ان رئيس الجمهورية قال باننا نريد من منظمة الطاقة الذرية تنفيذ مشروع محرك الدفع النووي، والان فان المنظمة كلها قد عبات طاقاتها لهذا الامر.يتبع ** 2342

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