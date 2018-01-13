صالحي: رئيس الجمهورية اوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

2018/01/13 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي اجتماع حول الارتقاء بمكانة 5 جامعات متفوقة في البلاد، قال صالحي، ان رئيس الجمهورية قال باننا نريد من منظمة الطاقة الذرية تنفيذ مشروع محرك الدفع النووي، والان فان المنظمة كلها قد عبات طاقاتها لهذا الامر.يتبع ** 2342

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