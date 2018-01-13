السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


نائب عن القانون: الاسرة البارزانية تسلطت على الكرد وصادرت حرياتهم
2018/01/13 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن دولة القانون، محمد سعدون الصيهود، اليوم الجمعة، على ان الاسرة البارزانية تسلطت على الكرد وصادرت حرياتهم.وذكر الصيهود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الاسرة البارزانية الحاكمة في شمال العراق جوعت الكرد وتسلطة على رقابهم وصادرت حرياتهم"، لافتا الى "انها تعتاش على الأزمات".

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واضاف "هي الاسرة ألتي تبنت المشروع التامري الانفصالي من اجل الاستمرار في التسلط على رقاب الكرد وسرقة الثروات".وتابع الصيهود "لا يمكن للمشاكل الكبيرة والمتفاقمة سواء داخل الإقليم او بين الإقليم والمركز، ان تحل بوجود هذه الاسرة المستبدة والسارقة للثروات".

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