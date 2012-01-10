2018/01/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية تربية محافظة السليمانية يوم الجمعة ان عطلة نصف السنة الدراسية لعام 2017 – 2018 ستكون أسبوعا واحد فقط.

وأوضح مدير تربية غرب السليمانية بكر محمد في بيان اليوم، ان امتحانات نصف السنة ستنتهي يوم الاثنين المصادف 15 من الشهر الجاري للمرحلة المتوسطة والاعدادية".

واوضح ان عطلة نصف السنة الدراسية ستبدأ من يوم الثلاثاء 16/1/2018 وحتى يوم الاثنين المصادف 22 من الشهر نفسه"، مردفا بالقول ان يوم الثلاثاء المصادف 23 سيكون دوما رسميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن أسبوعا واحدا عطلة نصف السنة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن أسبوعا واحدا عطلة نصف السنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).