في الجوهرة.. العائلات تتواجد في وقت مبكر

2018/01/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2018-01-12 18:59الرياض- الرياضيةتسابقت العوائل السعودية في وقت مبكر اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، لتسجل أول حضور للعائلات في الدوري السعودي للمحترفين وحضور مباريات كرة القدم، من خلال مباراة الأهلي والباطن في الجولة 17 لبطولة الدوري المحلي.وقابلت اللجان المنظمة من هيئة الرياضة واتحاد الكرة وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية إقبال الجماهير بتنظيم على أعلى مستوى، من خلال تخصيص الهيئة فريق عمل متكامل لتسهيل مهام دخول العائلات إلى الأماكن المخصصة لها داخل الجوهرة، عبر البوابات الخارجية"3 ،6 ".ID: 1515772608175029400التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

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