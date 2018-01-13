2018/01/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف باير ليفركوزن الأول ( بايرن ميونخ × باير ليفركوزن ) الدوري الألماني) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف باير ليفركوزن الأول ( بايرن ميونخ × باير ليفركوزن ) الدوري الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).