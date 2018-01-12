كيف تفاعل رواد تويتر باللقب العاشر للأهلي في كأس السوبر المصري؟

2018/01/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

واصل الأهلي حصد الألقاب بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على المصري بهدف نظيف على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المهاجم المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول عقب نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونرصد لكم أبرز التغريدات حول تتويج الأهلي بلقب السوبر للمرة العاشرة في تاريخه.

#الأهلي بطل الدوري والكأس فاز بلقب #كأس_السوير_المصري 🇪🇬 للمرة العاشرة في تاريخه!👏 تهانينا 🔴 للشياطين الحمر 🔴 ولجماهير النادي العريق على الموسم الرائع 🏆🏆🏆 💪🏼 pic.twitter.com/qH0bfAwRen

— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 12, 2018خالص التهنئة لنادي الاهلي المصري وجماهيره بفوزه بكأس السوبر المصري...🌹

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 12, 2018مبروك يا اهلي السوبر 🏆🏆🏆🏆

— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) January 12, 2018#الأهلي بطل #السوبر_المصري للمرة العاشرة في تاريخه 🏆 🎉🎊#كأس_السوبر_المصري 🏆 #سوبر_الفراعنة pic.twitter.com/1g6oie3gjg

— مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) January 12, 2018مبروك للنادي @AlAhly تتويجه بكأس السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه ومبروك للجنة المنظمة و @AbuDhabiSC على التنظيم الرائع لهذه القمة الكروية الجميلة والتي أقيمت في درة ملاعب دولتنا الغالية @HBZstadium pic.twitter.com/2h6YiNcKoM

— UAEFA (@uaefa_ae) January 12, 2018🏆2003🏆2005🏆2006🏆2007🏆2008🏆2010🏆2012🏆2014🏆2015🏆2017#CHAMP10NS pic.twitter.com/CoYVEvGRH1

— Al Ahly SC (@AlAhly) January 12, 2018لا انسى في استضافةالسوبر المصري ..



شكرًالمجلس أبوظبي الرياضيعلى كل جهوده في نجاح الحدث @[email protected]_alareefi pic.twitter.com/XqrJEoHIj9

— فارس عوض (@farisf9) January 12, 2018⁧#الأهلي_المصري ⁩ بطلا لـ ⁧#السوبر_المصري⁩ للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على ⁧#المصري_البورسعيدي⁩ 1-0⁦#CHAMP10NS⁩ ⁧#السوبر_المصري⁩

— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) January 12, 2018مبروك كاس السوبر للنادي السوبر ، مبروك ل80 مليون مصري عشاق القميص الأحمر ، مبروك للرئيس محمود الخطيب البطولة الاولى في عهد ادارته ، شكرًا للاعبين ومبروك للرئيس الفخري للاهلي "تركي ال الشيخ " ، تستحقون الذهب يا منجم الذهب ..



#عاش_الاهلي ❤️🇪🇬#السوبر_المصري pic.twitter.com/HdUUlgY6v1

— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) January 12, 2018هاردلك للمصريقدمتوا مباراة رائعةشكراً لنجوم الفريق اللي اجتهدوا ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل .#السوبر_المصري

— فهد العتيبي 🇸🇦 (@FhadOtaibi) January 12, 2018مبرووووووك للنادي الأهليجهاز فني ولاعبين وجماهيربِسْم الله ماشاء تعبت من كٌثر ما اباركامتى حتشبعوا ؟متى ستشبع من البطولات يا اهلي ؟ 😂#السوبر_المصرى

— فهد العتيبي 🇸🇦 (@FhadOtaibi) January 12, 2018الأهلي المصريعشرة على عاشرة 🏆⚽️مبروك لكل عشاقه ومحبهالأهلي سوبر على الدوام 👏🏻👍🏻وهاردلك لكل جماهير المصري 🌹 pic.twitter.com/jS2eTxMJJN

— فارس عوض (@farisf9) January 12, 2018كرنفال عربي جميل في مدينة العيناستاد عالمي و تنظيم رائع واجواء ممتعةتجعلنا متحمسين جداً لكأس امّم اسيا 2019على ارض الخير والمحبة والسلامارض الإمارات ❤️ 🇦🇪#السوبر_المصري

— فهد العتيبي 🇸🇦 (@FhadOtaibi) January 12, 2018الف مبروك للأهلي #كأس_السوبر_المصري على الارض الاماراتية

— Mustafa agha (@mustafa_agha) January 12, 2018وعدنا وأوفينا الحمد لله..



دايما عالي يا نسر #الاهلي..



مبروك البطوله 🔴❤ #السوبر_المصري pic.twitter.com/BFSNVIqN9o

— Mohamed ElShenawy (@ShenawyOfficial) January 12, 2018مبروك للرجالة أول بطولة فى 2018#السوبر_المصري pic.twitter.com/zTR6X4wMIV

— Mohamed Barakat (@BarakatOfflcial) January 12, 2018الحمد لله..



مبروووك يا رجالة 💪🏻💪🏻 #RS32

— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) January 12, 2018مبروووووووووك من كل قلبي كاس ألسوبر للنادي الاهلي

— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) January 12, 2018الف مبروك للاهلى السوبر العاشر

— Diaa Elsayed (@diaaelsayed) January 12, 2018إفتح الدولاب يا بيبومبروك لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبينومليون مبروك لجماهير الأهلي#Ahlyology

— Zakaria Nassef (@ziconassef) January 12, 2018في مصر كل شئ يتغير الا شموخ الاهرامات وجريان النيل وصوت الست وتواصل إنتصارات النادي الاهلي ، لقب جديد لنادي القرن ، أين الجديد ؟!

— علي سعيد الكعبي ☆ (@AlkaabiAs) January 12, 2018134 | بعض الأندية تتفاخر بامتلاء دولاب بطولاتهم.



ولكن دولاب الأهلي قد امتلأ منذ عقود عديدة.البطولة 134 في مخازن القلعة الحمراء.



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— أرقام الأهلي (@ArqamAlAhly) January 12, 2018مليون مبروك لجمهور الاهلي العظيم واللاعيبين والجهاز الفني بطولة السوبر المصري.#سوبر_يا_اهلي#الاهلي_فوق_الجميع#الحمد_لله_علي_نعمة_الاهلي pic.twitter.com/HV3Du4nrfB

— Khaled Mortagy (@kmortagy) January 12, 2018ألف مبروك فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري 🏆 pic.twitter.com/Vy8SBb6RWu

— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 12, 2018أول بطولة مع الرئيس ..



أول بطولة يحملها قائدنا #حسام_عاشور.



🏆😉☝#CHAMP10NS pic.twitter.com/eJApkgcQGC

— Al Ahly SC (@AlAhly) January 12, 2018

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