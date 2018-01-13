2018/01/13 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح الخميس كنّا جميعاً نبحث عن عناوين التحالفات الانتخابية ، وبرغم السلسلة الجديدة من الزلازل ، التي لاتزال النائبة ” الحكيمة ” حمدية الحسيني اعتبارها تحذيراً للعراقيين لأنهم شعب لايزال يؤيد المدنيين على حساب أصحاب الوجوه السمحة في تيار الحكمة وحزب الدعوة والحزب الإسلامي ! ولهذا لن تفارقنا ” الرجّة ” الكونيّة كما يسمّيها ابن … زلزال العبادي

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