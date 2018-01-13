اليمن: قتلى من عناصر القاعدة بغارات أمريكية على محافظة البيضاء

2018/01/13 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات أمريكية مواقع تابعة لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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