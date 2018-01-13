السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسلحون مجهولون يرمون رمانة يدوية على مبنى الجبهة التركمانية في كركوك
2018/01/13 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كركوك/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مسحلين مجهولين قاموا برمي رمانة يدوية على مبنى الجبهة التركمانية في كركوك.

وذكر مسوول تنظيمات الجبهة التركمانية محمد سمعان "للغد برس" ألقى مجهولون رمانة يدوية على مقر الجبهة التركمانية في منطقة حي العسكري "

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وأكد على ان " الرمانة ألحقت أضرار مادية بالمقر ولَم تسفر عن خسائر بشرية او إصابات ".جدير بالذكر ان مسلحين اغتالوا بتاريخ ٢٠١٨/١/٢ مسوول فرع الجبهة التركمانية في حي العسكري.

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