السفير الأميركي الجديد في هولندا يتراجع عن اساءة للمسلمين

2018/01/13 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي - أعلن السفير الأميركي الجديد في هولندا الجمعة أن التصريحات المناهضة للمسلمين التي أدلى بها قبل عامين ويتهمهم فيها بدفع هذا البلد إلى الفوضى كانت "خطأ".

وذكر السفير بيتر هوكسترا الذي عينه الرئيس دونالد ترامب سفيرا في هولندا في مقابلة مع صحيفة "دي تلغراف" الهولندية نشرت الجمعة "التصريح كان خطأ وكان من الخطأ القول إن المسلمين يدفعون أوروبا إلى الفوضى وأنه يتم إحراق شخصيات سياسية".

وتابع السفير في تصريحات نقلتها سفارة الولايات المتحدة في لاهاي "مع العلم أن هناك مشاكل أخرى في دول أوروبية أخرى، فإننا نعلم أن هذا الأمر لم يحصل أبدا هنا".

وأعطى هوكسترا هذه المقابلة بعد أن زار الجمعة حي شيلدرسفيك في وسط العاصمة حيث التقى السكان هناك وبينهم مسلمون، حسبما كشفت السفارة.

وينتمي هوكسترا إلى الحزب الجمهوري وهو من مواليد هولندا وقد تعرض لانتقادات الشديدة بعد أن رفض الأربعاء خلال تسلمه مهامه إيضاح تصريحاته التي تعود إلى العام 2015 رغم الحاح الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في منزله في لاهاي.

وسأله الصحافيون الهولنديون مرارا ما إذا كان لا يزال يعتقد انه توجد "مناطق خارجة عن القانون" في هولندا ومن هم السياسيون الذين تم "احراقهم"، إلا أن السفير أكد أنه "يرفض العودة لهذه المسألة".

ويقول هوكسترا في شريط يعود إلى العام 2015 "إن الحركة الاسلامية وصلت إلى حد تدفع فيه أوروبا إلى الغرق في الفوضى.



إنها الفوضى في هولندا، السيارات تحرق كما أن هناك شخصيات سياسية تحرق".

ويبدو أن هوكسترا قرر التراجع عن كلامه هذا والاعتراف بأنه أخطأ اثر نأي وزارة الخارجية الأميركية بنفسها من مواقفه هذه وإعلانها أنه سيتطرق إلى الموضوع عبر وسائل الإعلام الهولندية.

وأثار هذا الشريط موجة غضب في هولندا بعد أن نفى السفير الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة التلفزيون الهولندية العامة أن يكون أدلى بتصريح من هذا النوع.



وذكر يومها "علينا أن نسمي هذا أخبارا كاذبة".

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