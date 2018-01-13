قيادي بالحشد الشعبي يكشف عن مهام الرد السريع في طوز خورماتو: هكذا نسكت ألسنة متهمينا

2018/01/13 | 00:36

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بغداد اليوم- كركوك

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي/ محور الشمال، علي الحسيني، اليوم الجمعة، ان هناك تنسيقا عالي ا...





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