الاغاثة الايرانية: فريقنا جاهز للدخول الى ناقلة البترول المنكوبة

2018/01/13 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن قائد فريق العمليات الخاصة للإغاثة والإنقاذ الإيرانية، السبت، أن فريقه متواجد في ميناء شنغهاي وجاهز للدخول إلى ناقلة البترول الخام الإيرانية المنكوبة.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية عن قائد الفريق العميد مرتضى درخوران قوله، إن “جميع المعدات والإمكانيات اللازمة للدخول إلى الناقلة متوفرة وينتظر الفريق التَحَكُّم فقط على النيران وانخفاض حرارة الناقلة”.

يذكر أن ناقلة البترول الخام الإيرانية التي كانت تحمل 136 ألف طن من مكثفات الغاز المصدر إلى سول قد اندلعت فيها النيران إثر اصطدامها السبت السابق بسفينة شحن صينية.



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