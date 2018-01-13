السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


وفد من إقليم كوردستان يصل إلى بغداد
2018/01/13 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفع الحظر عن الرحلات الدولية

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