حملة أمنية بمناطق مختلفة من الموصل مدعومة بقصف جوي

2018/01/13 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في مدينة الموصل، اليوم السبت، بقيام القوات الامنية باجراء حملة في مناطق مختلفة من المدينة.

وذكر المصدر لشفق نيوز ان "القوات العراقية متمثلة بالشرطة الاتحادية داهمت منذ الساعة السابعة صباحا حويجة قرية البوسيف ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل".

واضاف المصدر ان "قوة أخرى متمثلة بالفرقة ١٦ وفوج مغاوير قيادة عمليات نينوى داهمت الجهة المقابلة للبوسيف حويجة يارمجة جنوب شرق الموصل، بعد أن سبقها قصف تمهيدي جوي ومدفعي للقوات الأمريكية التي زودت القوات العراقية بمعلومات استخباراتية عن وجود نشاط وحركة لمسلحي تنظيم داعش داخل هذه المنطقتين والتي هي عبارة عن براري وغابات ويفصلهما نهر دجلة".

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