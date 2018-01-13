السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقتل مدني واصابة ثلاثة اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد
2018/01/13 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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