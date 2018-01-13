رسمياً.. تشكيل تكتل 'تضامن ديالى' برئاسة صلاح الجبوري

2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، صلاح الجبوري، اليوم السبت، عن تشكيل تكتل "تضامن ديالى" برئاسته لخوض الانتخابات القادمة.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم تشكيل تكتل تضامن ديالى برئاسة رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، النائب صلاح الجبوري".

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واوضح ان "التكتل يضم عدد من البرلمانيين واعضاء مجلس المحافظة لخوض الانتخابات القادمة في محافظة ديالى".

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