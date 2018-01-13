مصر: أنباء عن تعديل وزارى خلال  48 ساعة

2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، عن مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباءً متواترة من داخل الأروقة السياسية عن تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، صباح الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.وأكدت المصادر رفيعة المستوى، أن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية.



وأن مجلس النواب سيلعب دوراً كبيراً فى هذا التعديل، بحيث تتم جميع الإجراءات بتنسيق كامل مع البرلمان.

ويشمل التعديل الوزاري المحدود، تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، بدلا من المهندس شريف إسماعيل..وتعيين رانيا المشاط، وزيرة للسياحة بدلا من يحيى راشد، ومن المتوقع استبعاد وزير التنمية المحلية، إضافة إلى تعيين وزير جديد للإسكان.

ويأتى التعديل الوزاري بتوافق وترتيب مع مجلس النواب الذى سيكون له دور كبير فى إنجاز مهمة التعديل بأفضل اختيارات تحقيقًا لطموحات المصريين واستكمالاً لمسيرة النجاح التى بدأتها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والتى تحظى بثقة القيادة السياسية لما حققته من إنجازات ومشروعات وقرارات خدمت صالح الوطن والمواطنين طوال الفترة الماضية.

كما تأتى خطوة التنسيق الكامل مع البرلمان للتأكيد على الثقة والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى طريق استكمال مسيرة البناء والتنمية التى ظهرت ثمارها بالمشروعات التى يتم افتتاحها تباعًا، وبنتائج تحسن حالة الاقتصاد المصرى بشهادة مؤسسات دولية كبرى.

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