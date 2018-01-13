2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه برس / بغداد

كشف مصادر سياسية مطلعة عن وصول وزير داخلية كردستان إلى بغداد صباح اليوم السبت ".

وذكر مصدر في وزارة الداخلية ان "كريم سنجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية كردستان يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية كردستان يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).