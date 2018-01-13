السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزير الداخلية كردستان يزور بغداد
2018/01/13 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجاه برس / بغداد

 

 

كشف مصادر سياسية مطلعة عن وصول وزير داخلية كردستان إلى بغداد صباح اليوم السبت ".

 

وذكر مصدر في وزارة الداخلية ان "كريم سنجاري

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