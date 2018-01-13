وزيرة الصحة تشيد بدور طبابة الحشد لإسعاف جرحى العمليات العسكرية

2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت وزيرة الصحة عديلة حمود بدور طبابة الحشد الشعبي لاسعاف جرحى العمليات العسكرية بأصعب الظروف.وذكرت حمود خلال كلمة القتها خلال مؤتمر حشد الطبابة الذي اقامته هيئة الحشد الشعبي :" اننا نشيد بدور طبابة الحشد من خلال التعاون الجيد مع وزارة الصحة لاسعاف جرحى العمليات العسكرية واجراء عمليات حرجة في اصعب الظروف .واضافت :" اننا نقدم الشكر والثناء للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني من خلال فتواه المباركة وتأسيس الحشد الشعبي للدفاع عن العراق الى جانب القوات الامنية ومتابعة البطولات والانتصارات المتحققة.وتابعت حمود :" ان وزارة الصحة دعمت هيئة الحشد بكوادر طبية جيدة ومتخصصة فضلا عن سيارات الاسعاف والمستلزمات الطبية الاخرى.

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