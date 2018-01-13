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المركزي للاحصاء: ارتفاع انتاج التمور بنسبة 0.6% خلال عام 2017
2018/01/13 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/البغدادية نيوز/… أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع انتاج التمور خلال عام 2017 بنسبة 0.6%، مشيراً إلى أن التمر الزهدي يعتبر الصنف الرئيس الذي يشكل مركز الثقل لانتاج التمور.

وذكر الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير تلقته/البغدادية نيوز/، إن “انتاج التمور لعام 2017 لجميع الأصناف للمحافظات المشمولة بلغ 618.8 ألف طن بزيادة قُدرت

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