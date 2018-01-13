2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع انتاج التمور خلال عام 2017 بنسبة 0.6%، مشيراً إلى أن التمر الزهدي يعتبر الصنف الرئيس الذي يشكل مركز الثقل لانتاج التمور.وذكر الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير تلقته/البغدادية نيوز/، إن “انتاج التمور لعام 2017 لجميع الأصناف للمحافظات المشمولة بلغ 618.8 ألف طن بزيادة قُدرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي للاحصاء: ارتفاع انتاج التمور بنسبة 0.6% خلال عام 2017 وكالة البغدادية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للاحصاء: ارتفاع انتاج التمور بنسبة 0.6% خلال عام 2017) نشر أولاً على موقع (البغدادية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للاحصاء: ارتفاع انتاج التمور بنسبة 0.6% خلال عام 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (البغدادية نيوز).