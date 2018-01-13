السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


فاليرو خارج اسوار
2018/01/13 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادقدم مدرب نادي الطلبة، الروماني تيتا فاليرو استقالته من تدريب "الانيق" بسبب سوء النتائج وكان اخرها الخسارة امام الديوانية 3-1، في دوري الكرة الممتاز، امس الجمعة.يذكر ان فاليرو قاد الطلبة في ثمان مباريات وحصد مع الفريق 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل واربع هزائم.

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