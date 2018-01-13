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صورة : صلاح في المركز الثاني
2018/01/13 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – في إحصائية نشرتها شبكة السكاي سبورت حول أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في منطقة جزاء الخصوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم فقد احتل ستيرلينج المركز الأول بـ 159 لمسة .

بينما حل محمد صلاح ثانيًا بـ 156 لمسة ، أما ريكارليسون فقد احتل المركز الثالث بـ 148 لمسة بينما حل كين في المركز الرابع بفارق ثلاث لمسات عن سابقه .

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