2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – في إحصائية نشرتها شبكة السكاي سبورت حول أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في منطقة جزاء الخصوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم فقد احتل ستيرلينج المركز الأول بـ 159 لمسة .

بينما حل محمد صلاح ثانيًا بـ 156 لمسة ، أما ريكارليسون فقد احتل المركز الثالث بـ 148 لمسة بينما حل كين في المركز الرابع بفارق ثلاث لمسات عن سابقه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة : صلاح في المركز الثاني) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة : صلاح في المركز الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).