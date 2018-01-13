برشلونة يستعد للتخلي عن لاعبين مقابل 66 مليون يورو في يناير

2018/01/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يستعد نادي برشلونة الإسباني للتخلي عن 5 لاعبين دفعة واحدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد إتمام التعاقد مع فيليب كوتينيو وياري مينا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة سيتخلى عن خافيير ماسكيرانو وأردا توران بالإضافة إلى جيرارد ديولوفيو وأليكس فيدال ورافينيا.

وأكدت الصحيفة أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب النادي الكتالوني، أخرج 4 من الخماسي المذكور من قائمة الفريق لمباراة سيلتا فيجو، وذلك لعدم وجود أي مستقبل لهم في "كامب نو" والأقرب للرحيل هما توران وماسكيرانو.مواد متعلقة مدرب باشاك شهير: الإعلان عن صفقة توران غدًا نجم برشلونة يقترب من باشاك شهير في الدوري التركي سوق الانتقالات - توران مطلوب في الدوري الأمريكي

وأشارت الصحيفة إلى أنّ توران بات قريبًا من الانضمام لباشاك شهير التركي مقابل 10 ملايين يورو، وهو المبلغ ذاته الذي سيدفعه نادي هيبي الصيني لأجل ماسكيرانو.

وأوضحت الصحفية أن النادي الكتالوني يرغب في التخلي عن ديولوفيو مقابل 18 مليون يورو لصالح نابولي، بينما تلقى عروضًا لرافينيا وفيدال مقابل 18 مليون للأول و10 ملايين للأخير.

ويقترب فيدال من الانضمام إلى صفوف إشبيلية خلال الشهر الجاري، وفي حال لم يتلقى أي عرض سيرحل عن إسبانيا.

ومن المنتظر أن يرحل الخماسي عن النادي الكتالوني مما يوفر فائض في رواتب الفريق ويجعل النادي يحصل على 66 مليون، بحسب خطة الإدارة.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات لجلب كوتينيو من ليفربول، كما تعاقد مع مينا مقابل 11.8 مليون يورو من بالميراس البرازيلي.

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