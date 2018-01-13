وفد كردي يصل إلى بغداد

2018/01/13 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وفد من إقليم كوردستان، اليوم السبت، ، إلى بغداد للاجتماع مع وزير الداخلية قاسم الاعرجي.ونقلت مواقع كردية عن مصدر في مكتب وزير الداخلية القول أنّ " وفداً حكومياً من أربيل وصل اليوم إلى بغداد وسيجتمع مع وزير الداخلية وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين الآخرين".ويتباحث الوفد في مسألة رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية وإدارة المنافذ الحدودية، بعد أن قامت بغداد في 29 أيلول من العام الماضي بإغلاق مطاري أربيل والسليمانية في وجه الرحلات الدولية.وتفيد المعلومات بأنّ كريم سنجاري وزير داخلية إقليم كردستان يرأس وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد.انتهى

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