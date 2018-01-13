2018/01/13 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحليةالسبت 13 يناير 2018 | 12:07 مساءً

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المهندس يكشف عدد المستشفيات المملوكة للحشد الشعبي

بغداد/...كشف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، السبت، عن امتلاك الحشد الشعبي 30 مستشفى عالجت حتى الان عالجت 60 الف جريح عسكري ونحو 300 الف جريح مدني، فيما وجه كلامه لطبابة الحشد "لولاكم لما استطعنا ان ندير المعركة بهذا الشكل".

وذكر المهندس في كلمة القاها خلال مؤتمر (حشد الطبابة) الذي اقامته الهيئة وتابعته"عين العراق نيوز"، "في البداية كنا نواجه مشاكل في نقل الجرحى من المحافظات التي كانت تشهد عمليات عسكرية الى المستشفيات بغداد والمحافظات الاخرى"، مبينا ان "الحشد يمتلك في الوقت الحالي 30 مستشفى عالجت حتى الان عالجت 60 الف جريح عسكري ونحو 300 الف جريح مدني".

وفي ختام كلمته وجه المهندس كلامه للاطباء الذين شاركوا باسعاف الجرحى "لقد عالجتم الكثير من الجرحى وانقذتم الكثير من الارواح، لولاكم لما استطعنا ان ندير المعركة بهذا الشكل".انتهى1

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