شقيقة كيم كردشيان الصغرى تثير ضجة بين متابعيها

2018/01/13 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورتها الأخيرة التي ظهرت فيها وهي تحمل طفلاً في أحضانها.

وفي التفاصيل، فإن كايلي البالغة من العمر 20 عاماً، كانت قد نشرت صورة جمعتها بإبنة شقيقها روب كارداشيان، الطفلة دريم.

وأعاد أحد المعجبين بكايلي نشر هذه الصورة لاستذكارها الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد الانترنت.

واللافت أن الصورة نالت ردود فعل كثيرة وتعليقات أثنت على مدى تناغم كايلي مع الأطفال وحسّ الأمومة الذي تتمتع به.

والجدير ذكره، أن إشاعة حمل كايلي لا تزال منتشرة حتى الآن ويتوقع أن تكون حاملاً في شهرها السادس من حبيبها ترافيس سكوت.

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