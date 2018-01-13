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سياسة ترامب الجديدة قد تعزز دور الأسلحة النووية
2018/01/13 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صحيفة هافينغتون بوست على موقعها الإلكتروني مسودة وثيقة مسربة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تواصل تطوير تسليح نووي جديد وتترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.

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