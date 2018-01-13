السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ
2018/01/13 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ"فتح" ستكون فرداً اعتيادياhttp://www.skypressiq.net/l/33763

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ"فتح" ستكون فرداً اعتياديا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ"فتح" ستكون فرداً اعتياديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ القبض على اربعة شباب يتاجرون بالمخدرات وسط تكريت
⋙ التحالف الدولي : عدد مسلحي داعش في العراق وسوريا يقدر بـ3 آلاف عنصر
⋙ وفد من الخارجية الأمريكية يزور كوردستان سوريا ويلتقي بقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي
⋙ المنتخب الاولمبي يتأهب لمنافسة السعودية في الجولة الثانية من نهائيات اسيا
⋙ دول أفريقية تطالب ترامب بالتراجع عن تصريحاته العنصرية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..اصطدام سفينة سياحية بعبارة بحرية في ميناء برشلونة
⋙ بالفيديو... سقوط ثلاث جنود من مروحية في الهند
⋙ بالصور.. هجوم يستهدف منزل صحفي في كركوك يعمل بوكالة عالمية
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة