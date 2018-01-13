2018/01/13 | 12:24

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عنوان الخبر المرسل:العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ"فتح" ستكون فرداً اعتيادياhttp://www.skypressiq.net/l/33763

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري للعبادي :في حال انضمامك لـ"فتح" ستكون فرداً اعتياديا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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