2018/01/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء بإشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الوفود الرسمية وعدم الاكتفاء بإشراك وزراء وشخصيات حكومية.

وذكرت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم إن “عدم إشراك ممثلين عن القطاع الخاص من رجال أعمال وأصحاب شركات ومصانع في الوفود الرسمية التي يرأسها رئيس الوزراء هو بمثابة تحجيم لدور القطاع الخاص في العراق وغلق الأبواب أمام النهوض بواقعه وتطويره والوصول به الى مستوى مماثل للقطاعات الخاصة في بقية دول المنطقة”.

وأوضحت ان “إشراكهم في الوفود الرسمية يساهم في الانفتاح على تجارب بقية الدول في مجالات الصناعة وإقامة المشاريع الحيوية وتحقيق نهضة اقتصادية والتعاقد على المواد الأولية وإنشاء صناعات يفتقر اليها البلد حالياً، وهذا الأمر يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة في ظل الظرف الراهن”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تطالب رئيس الوزراء بإشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الوفود الرسمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تطالب رئيس الوزراء بإشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الوفود الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).