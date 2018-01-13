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صواريخ ومدفعية الجيش واللجان اليمنية تفتك بمقاتلي التحالف السعودي
2018/01/13 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وافاد مصدر عسكري يمني "ان عددا من مقاتلي التحالف السعودي  قتلوا  في محافظة الجوف  في قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في المهاشمة بمديرية خب والشعف".وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليمني قد تمكنت، ليل الجمعة، من تدمير مدرعة وآلية عسكرية لمنافقي العدوان شمال يختل.ف.م

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