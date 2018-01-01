2018/01/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل مدني واصابة 3 اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

13 يناير, 2018 | 12:05 م - عدد القراءات: 13 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

افاد مصدر في الشرطة اليوم السبت، بأن مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة حسينية الراشدية شمالي بغداد انفجرت اليوم، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

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