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مقتل مدني واصابة 3 اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد
2018/01/13 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل مدني واصابة 3 اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

13 يناير, 2018 | 12:05 م   -   عدد القراءات: 13 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

افاد مصدر في الشرطة اليوم السبت، بأن مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة حسينية الراشدية شمالي بغداد انفجرت اليوم، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدني واصابة 3 اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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