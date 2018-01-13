2018/01/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تخفيض سعر تذاكر السفر لحملة الشهادات العليا وأساتذة الجامعات العراقية

13/01/2018 12:23:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن موافقة وزارة النقل بتخفيض اسعار تذاكر السفر لحملة الشهادات العليا والاساتذة والمنتسبين في الجامعات العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، إن "وزارة النقل وافقت على منح حملة الشهادات العليا والاساتذة والمنتسبين في الجامعات العراقية تخفيضاً في تذاكر السفر بنسبة 25%".

وكان وزير النقل كاظم الحمامي أكد في وقت سابق، أن الوزارة أوعزت بتخفيض أسعار تذاكر السفر للصحفيين بنسبة 50%، بالإضافة الى تخفيض اجور السفر الجوي بنسبة 50% من سعر تذاكر السفر للمرضى وشخص واحد من المرافقين للمريض أثناء توجههم للعلاج خارج العراق.

ت / ل .



هـ

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