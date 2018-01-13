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بالصور.. هجوم يستهدف منزل صحفي في كركوك يعمل بوكالة عالمية
2018/01/13 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - كركوك

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم السبت، على صور للهجوم الذي استهدف منزل الصحفي بوكالة رويترز، اكو رشيد ف...

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