بالصور.. هجوم يستهدف منزل صحفي في كركوك يعمل بوكالة عالمية

2018/01/13 | 12:25

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بغداد اليوم - كركوك

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم السبت، على صور للهجوم الذي استهدف منزل الصحفي بوكالة رويترز، اكو رشيد ف...





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