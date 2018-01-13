الكويت تعلن اعتقال عراقي وبحوزته بـ 132 ألف حبة كبتاغون مخدرة

2018/01/13 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-01-13 الساعة 11:58 (بتوقيت بغداد)

متابعة ــ موازين نيوز

كشفت الكويت اعتقال عراقي حاول ادخال كميات من المواد المخدرة عبر منفذ العبدلي .

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان رجال الجمارك الكويتيين احبطوا دخول 132 ألفا و755 حبة كبتاغون مخدرة إلى البلاد بحوزة سائق عراقي عبر منفذ العبدلي.

واشتبه رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي بسائق عراقي الجنسية قادما من البصرة على متن سيارة "هاف لوري" ، وانه جرى إخضاعه ومركبته لتفتيش دقيق، فعثر رجال الجمارك على 132 ألفا و755 حبة كبتاغون مخدرة داخل "طربال" خلف المركبة.

وذكر المصدر إنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم تعلق السلطات العراقية حتى الان على اعتقال تاجر المخدرات في الكويت .

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م ح ن

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