بعد تعثر انتقاله للدوري التايلندي.. عروض خليجية على طاولة مهند عبد الرحيم

2018/01/13 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف وكيل اعمال اللاعبين العراقيين، نجم عبد الله، السبت، سبب تعثر صفقة انتقال مهاجم المنتخب الوطني ونادي الظفرة السابق، مهند عبد الرحيم الى نادي بانكوك يونايتد التايلندي، مبيناً أن اللاعب تلقى عروضاً خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر عبد الله في تصريح صحفي، إن “عبد الرحيم، عاد مع المنتخب الوطني الى بغداد ليجلب عائلته ومن ثم يغادر الى تايلند للتعاقد مع نادي بانكوك يونايتد، حيث كان الموعد النهائي لالتحاق اللاعب هو الخامس من كانون الثاني الجاري”.

واوضح أن “تأشيرة الدخول الى الاراضي التايلندية كانت السبب وراء فشل انضمام عبد الرحيم للنادي التايلندي، فاللاعب قدم طلباً منذ ثمانية ايام الا انه لم يحصل عليها حتى اللحظة، وبما ان النادي التايلندي دخل معسكرا تدريبياً في السابع من كانون الثاني الحالي، اتجه الى التعاقد مع مهاجم ارجنتيني بدلا من مهند”.

وبين عبد الله، أن “هناك مفاوضات مع احد الاندية الممتازة في الخليج العربي ومن المؤمل ان نصل الى اتفاق نهائي خلال اليومين المقبلين”، مشيراً إلى أن “مهند تلقى عرضين رسميين من ناديين اماراتيين احدهما بني ياس متصدر ترتيب دوري الدرجة الاولى، الا انه رفض العرضين لانهما لا يلبيان طموحاته”.

يذكر ان مهند انتقل الى الظفرة الاماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي الزوراء.

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